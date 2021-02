Spider-Man 3: Tom Holland su Tobey Maguire e Andrew Garfield nel film

News Cinema

Tom Holland torna a parlare della presunta apparizione degli altri due Spider-Man cinematografici Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man 3, ma il re degli spoiler potrebbe non aver detto tutta la verità.

Ma allora... Tobey Maguire e Andrew Garfield reciteranno in Spider-Man 3 oppure no? Nuovi ragguagli in merito a questa questione non da poco arrivano proprio da Tom Holland, che stavolta nega la presenza dei due attori che prima di lui hanno interpretato il supereroe dal costume rosso e blu, Garfield nei due The Amazing Spider-Man e Maguire nella trilogia di Sam Raimi.

Come molti sanno, qualche giorno fa l'attore aveva detto: "Ah, cosa ne so. Se ci sono, non me l'hanno detto!". Adesso, invece, entra più nello specifico e dice a Esquire: "No, non appariranno in questo film. A meno che qualcuno non abbia nascosto questa fondamentale informazione, ma sarebbe un segreto troppo grosso di cui tenermi all'oscuro. Comunque al momento non sono previsti. Il film sarà una continuazione dei film di Spider-Man che ho fatto fino ad ora".

A questo punto sembra proprio che i protagonisti delle altre due saghe dell'Uomo Ragno mancheranno all'appello, al contrario Di Jamie Foxx, che arriva da The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro e riprenderà il ruolo di Electro, e di Alfred Molina, che sarà di nuovo Doctor Octopus dopo Spider-Man 2. E poi c'è Benedict Cumberbatch con il suo Doctor Strange. Anche qui, però, tutto potrebbe ancora cambiare. e che dire di Charlie Cox con il suo Daredevil? Chissà quale sarà il cast definitivo di Spider-Man 3.

Attenzione, però, secondo slashfilm, che è la fonte della nostra notizia, Tom Holland potrebbe non dire la verità, o perché i Marvel Studios non lo hanno effettivamente informato, o perché in passato l'attore si lasciato andare a qualche spoiler, e quindi è meglio che non sappia cose fondamentali. Riguardo alla prima eventualità, lo stesso Tom ha spiegato che molto spesso la produzione non lo mette al corrente di intere scene dei vari cinecomic: "Lo fanno sempre. In Avengers: Endgame ho creduto per molto tempo che la scena del funerale di Robert Downey Jr. fosse in realtà un matrimonio. Sono sicuro al 100% che mi stanno ancora ingannando".

Quanto alla presunta incapacità di Holland di tenere per sé informazioni molto molto riservate, è un difetto di cui si parla da un po’ a Hollywood. Pensate che qualcuno ha perfino realizzato un video con tutti gli spoiler dell'attore. E’ davvero spassoso. Guardate!