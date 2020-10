Spider-Man 3: Tom Holland saluta in un video all'arrivo ad Atlanta per le riprese del film

News Cinema

Non appena terminate le riprese di Uncharted, Tom Holland è sbarcato ad Atlanta dove inizia quelle dell'attesissimo Spider-Man 3.

Sarà perché ha la fortunata età di 24 anni ma invidiamo un po' l'entusiasmo e la resistenza di Tom Holland, capace di passare da un set impegnativo ad un altro con la stessa passione. Come vedete dal video qua sotto, l'attore - che ha appena finito l'impegno di Uncharted - è pronto a iniziare le riprese di Spider-Man 3, l'attesissimo sequel, finora senza sottotitolo, che inizierà a girare ad Atlanta.

Eccolo in un video al suo arrivo in aeroporto lanciare un messaggio pieno di hype ai fan. La settimana scorsa a New York, in sua assenza, la seconda unità ha già effettuato alcune riprese. Tom Holland torna a vestire la tuta dell'arrampicamuri, coadiuvato nel cast dal Doctor Strange di Benedict Cumberbatch e dall'Electro di Jamie Foxx, nonché da Zendaya, Marisa Tomei e Jacob Batalon.

Spider-Man 3 arriverà al cinema il 3 dicembre 2021.