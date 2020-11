Spider-Man 3: Tom Holland con una foto dal set invita a indossare una maschera... o due

News Cinema

Tom Holland sul suo profilo Instagram posta una foto nelle vesti di Spider-Man in cui invita a indossare una maschera, come lui... che ne indossa due.

Forse i fan si aspettavano che Tom Holland postasse una foto in azione dal set di Spider-Man 3, che sta girando attualmente in Atlanta. Più o meno l'ha fatto, ma lo scopo è un po' diverso da quello principalmente pubblicitario.

Si dice che non ci sia miglior insegnamento dell'esempio, e dunque Holland ha pubblicato sul suo profilo Instagram la seguente foto, in cui invita: "Mettetevi una mascherina. Io ne ho due", riferendosi anche - ma non solo - alle stringenti misure di sicurezza sui set.

La foto ha suscitato la risata divertita di Timothée Chalamet, che ha risposto al post, ed è stata approvata e commentata da fan famosi e non, tra cui i fratelli Russo. Seguite l'esempio di Tom!

Spider-Man 3 non ha ancora un (sotto)titolo ufficiale e arriverà nei cinema mondiali a partire dal 17 dicembre 2021.