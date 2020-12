Spider-Man 3: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield ed Emma Stone nel cast!

News Cinema

Le tre saghe cinematografiche di Spider-Man continuano a mescolarsi, e dopo Jamie Foxx e Alfred Molina arrivano nel film con Tom Holland Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield ed Emma Stone.

Non ci sarà solamente Alfred Molina nel nuovo Spider-Man con Tom Holland, sequel di Spider-Man: Far from Home attualmente intitolato Spider-Man 3. No, a testimonianza di un vero e proprio incrocio delle saghe con Peter Parker, arriva la notizia che nel film di Jon Watts reciteranno anche Tobey Maguire e Kirsten Dunst, che erano Peter Parker/Spider-Man e Mary Jane Watson nella saga diretta da Sam Raimi da cui viene anche Alfred Molina, che era il Dottor Octopus. La presenza della seconda è sicura, il primo deve invece confermare. Last but not least, nel cast del cinecomic ci saranno anche Andrew Garfield ed Emma Stone, che impersonavano Peter Parker e Gwen Stacy in The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro.

I quattro attori si vanno a unire a Jamie Foxx, che riprenderà il ruolo di Electro già ricoperto in The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, e a Benedict Cumberbatch, che impersonerà il Doctor Strange, personaggio che interpreta anche per Sam Raimi in Doctor Strange: nel Multiverso della Pazzia.

A questo punto siamo davvero curiosi di scoprire di quali personaggi vestiranno i panni queste quattro illustri nuove entrate e se avranno più scene a disposizione o se invece si limiteranno a dei cameo. Di certo, alla base della decisione di mescolare le carte c'è il desiderio di compiacere il pubblico e di attrarre più spettatori possibile. Sarebbe fantastico, comunque, se il personaggio di Spider-Man avesse due alter-ego, magari protagonisti di una sequenza onirica, ma qui ci stiamo spingendo troppo in là con l'immaginazione, ed è probabile che ne sapremo di più il 21 dicembre del 2021, quando il film uscirà. In Spider-Man 3 torneranno Zendaya, Jacob Batalon e Marisa Tomei.