Spider-Man 3, per Tom Holland "il più ambizioso assolo di un supereroe"

Secondo Tom Holland alias Peter Parker, Spider-Man 3 è il più ambizioso film di supereroi mai realizzato, tra quelli slegati da una saga vera e propria.

Non vedremo Spider-Man 3 in sala prima del dicembre di quest'anno, ma Tom Holland alias Peter Parker è stato incalzato ancora da un reporter di Variety sul film di Jon Watts, parte della Fase 4 pur se coprodotto dalla Sony con i Marvel Studios: si cerca sempre la conferma sulla vociferata presenza nel film degli altri due Spidey cinematografici, cioè Tobey Maguire e Andrew Garfield, in un'espolosione da puro multiverso che costruisca sul finale shock di Spider-Man: Far From Home. Holland fa il vago per contratto, però il suo entusiasmo forse lo tradisce... Leggi anche Marvel Fase 4, l'importanza del Multiverso secondo Kevin Feige

Tom Holland su Spider-Man 3: in arrivo un film molto ambizioso

Tom Holland respinge la domanda precisa sulla presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield con un assai vago: "Ah, cosa ne so. Se ci sono, non me l'hanno detto!" È una divertita bugia, perché in effetti nella stessa intervista l'attore elabora la sua reazione alla lettura del copione:

Posso dire che è il più ambizioso assolo di un supereroe mai fatto. Mi son seduto, ho letto la sceneggiatura, ho visto cosa avevano intenzione di fare e ci stanno riuscendo. Fa davvero un certo effetto. Io non ho mai visto un film di supereroi standalone come questo.