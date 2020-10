Spider-Man 3: Jamie Foxx "riprende" il ruolo di Electro nel film con Tom Holland

News Cinema

Jamie Foxx sarà il villain Electro nel nuovo Spider-Man 3. L'attore aveva già interpretato il personaggio in The Amazing Spider-Man 2.

Nei cinecomic, proprio come in natura, nulla si crea e nulla si distrugge. Prova ne è l'inaspettato ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro, villain nonché nemesi di Spider-Man. La cosa singolare, però, è che una nuova battaglia fra il supereroe dal costume rosso e blu e il mostro capace di assorbire, generare e scagliare energia elettrica avverrà nel prossimo Spider-Man con protagonista Tom Holland. Ma come? - direte voi. Ma Foxx non aveva interpretato il ruolo in un'altra saga, quella di The Amazing Spider-Man? Certo che sì, tanto che da noi il sequel di The Amazing Spider-Man si intitolava The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro.



The Amazing Spider Man 2: Il potere di Electro: Il nuovo teaser trailer italiano - HD

La ragione di questa "presa in prestito", di cui ci dà notizia The Hollywood Reporter, non è stata motivata né dai Marvel Studios né dalla Sony, ma, se ben ricordate, fu proprio lo scarso successo di The Amazing Spider-Man 2 (con un incasso mondiale di 708.9 milioni di dollari) a spingere la Sony a iniziare un nuovo franchise con la Marvel con protagonista lo stesso personaggio.

Di Spider-Man 3, non sappiamo molto, se non che dietro la macchina da presa ci sarà ancora una volta Jon Watts e che, insieme a Holland, torneranno Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori. A produrre saranno di nuovo Kevin Feige e Amy Pascal.

L'ingresso di Foxx nel film che dovrebbe uscire il 5 novembre del 2021 ed entrare in lavorazione in autunno ad Atlanta, non rappresenta un unicum nello Spider Verse: già in Spider-Man: Far From Home qualcuno era stato preso in prestito da una serie "gemella". Parliamo dello J.Jonah Jameson interpretato da J.K. Simmons nella trilogia di Sam Raimi. La sua apparizione, se ben ricordate, è stata brevissima nel cinecomic del 2019, e chi non è rimasto seduto a guardare i titoli di coda, l'ha clamorosamente persa.