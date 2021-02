Spider-Man 3: il cast si burla di noi con tre foto (vere) e tre titoli (falsi)

News Cinema

Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon annunciano tre titoli fasulli per Spider-Man 3, che rispettano una regola non scritta, e condividono tre nuove immagini del cinecomic di Jon Watts.

E’ veramente un gran burlone Tom Holland. Del resto, quando si ha la fortuna di essere il nuovo Spider-Man, mantenere il buon umore sembra una cosa naturale. Tanto per stemperare il clima di preoccupazione che regna un po’ ovunque, l'attore ha preso in giro i suoi fan con un titolo fasullo del nuovo cinecomic. Ma non finisce qui, perché, sulla sua pagina Instagram, Tom ha postato, oltre al titolo, una nuova foto dal set. A imitarlo, tanto nello scherzo quando nella condivisione di preziose immagini, sono stati anche Jacob Batalon e Zendaya, che vedremo nel film.

Andiamo però con ordine. Tom Holland scrive sotto la prima foto: "Sono felicissimo di annunciare il titolo del nuovo Spider-Man. Non vedo l'ora di mostrarvi ciò che abbiamo fatto. Con affetto, da Atlanta". Dopodiché rivela che il titolo di Spider-Man 3 è Spider-Man Phone Home, chiaramente pensando a E.T. - L'extraterrestre e a una delle frasi simbolo del film. Per Jacob Batalon il nuovo cinecomic si intitola invece Spider-Man Home Wrecker (qualcosa tipo "il distruggi-case") e questo è il suo messaggio: "Siamo davvero contenti di condividere con voi il titolo del nostro nuovo film. Scorrete verso destra per la grande rivelazione e godetevi questa foto esclusiva del film, che è un regalo extra per voi". Secondo Zendaya, infine, Spider-Man 3 diventerà Spider-Man Home Slice, laddove home-slice sta per "amico", "bello", “fratello" . L'attrice scrive: "Sono felicissima di annunciare il titolo del nuovo Spider-Man. Sono molto orgogliosa di questo. FOS è tornato". FOS, per chi non lo sapesse, sta per Friend of Spider-Man.

Se avete notato, tutti e tre i titoli fasulli contengono la parola Home. Non c’è da stupirsi, perché da tempo negli USA si scherza dicendo che, dopo Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, non può mancare il termine Home nel titolo del terzo film.

Al momento la data di uscita di Spider-Man 3 è ancora il 17 dicembre e, stando a quanto dichiarato da Tom Holland a Collider, si tratta di un film davvero grandioso. L'attore ne ha infatti parlato in questi termini: "E’ certamente il più ambizioso cinecomic standalone di cui abbia mai fatto parte. E’ incredibilmente divertente, è buffo, emozionante, è tutto ciò che ci si aspetta da un film di supereroi".