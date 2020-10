Spider-Man 3: Electro cambia colore e carattere, parola di Jamie Foxx

News Cinema

Jamie Foxx annuncia su Instagram che il personaggio di Electro non sarà di colore blu come la versione da lui impersonata in The Amazing Spider-Man 2 e ci svela un'altra cosa.

Ricordate la notizia di qualche giorno fa a proposito di Jamie Foxx che in Spider-Man 3 sarebbe tornato a indossare il costume di Electro, personaggio da lui già interpretato in The Amazing Spider-Man 2? Certo che la ricordate, perché è buffo che l'attore abbia deciso di passare da una saga dell'Uomo Ragno all'altra. Ebbene, oggi arriva un'informazione supplementare sul villain che Jamie impersonerà nel film diretto da Jon Watts e tragato Marvel Studios.

Apprendiamo dallo stesso Foxx che stavolta Electro non sarà blu. Il nostro lo ha scritto su Instagram, in un post poi cancellato ma che numerosi suoi follower hanno avuto il tempo di leggere, condividendo poi l'informazione su Twitter.

Queste le parole che accompagnavano il post: "Dite a Spider che voglio la rivincita. Sono super contento di essere entrato a far parte del nuovo film Marvel su Spider-Man, aspetto con ansia che tutti vediate il nuovo Electro. E questa volta non sarò blu. Sarò un bastardo al mille per cento!!!".

Ora, per quale motivo Jamie Foxx avrà cestinato il post? O stava scherzando e il suo Electro sarà effettivamente blu, oppure la Marvel lo ha sgridato perché non vuole far trapelare nulla sul nuovo cinecomic in uscita il 17 dicembre 2021. La seconda ipotesi è più probabile. Comunque, se Electro non sarà blu, con buona probabilità avrà un look più simile a quello sfoggiato nei fumetti, dov'è di verde e di giallo vestito, come si vede anche dal tweet di un utente che parla del post eliminato da Foxx. Ci piace molto, comunque, l'idea di trovarlo più perfido che mai.

Electro will not be blue in ‘SPIDER-MAN 3’ according to Jamie Foxx. Perhaps more like the original this time? ⚡️



Il protagonista di Spider-Man 3 sarà ancora Tom Holland. Con lui ci saranno Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, and Tony Revolori.