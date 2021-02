Spider-Man 3: e dopo gli scherzi, ecco in un video il titolo ufficiale!

News Cinema

Con un video su Twitter i Marvel Studios rivelano il titolo ufficiale del terzo Spider-Man con Tom Holland dopo quelli finti di questa mattina.

Qualcosa dovevamo sospettare quando Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon hanno pubblicato sui loro profili social tre diversi e ovviamente finti titoli per il terzo Spider-Man, che stanno girando ad Atlanta. Ovvero che dietro ci fosse una regia ben precisa. E alla fine infatti i Marvel Studios hanno pubblicato un video in cui Tom Holland esce dall'ufficio del regista Jon Watts con aria sconsolata, dicendo che non gli ha rivelato niente e che non capisce perché faccia così. I colleghi gli rispondono che è ovvio, è che perché lui è uno che fa spoiler, come è già successo in passato. Lui protesta e nel frattempo passano davanti a un tabellone su cui, mentre parte la classica musichetta, sta scritto: Spider Man - No Way Home. E il tweet è accompagnato dalla scritta "Questo possiamo confermarlo".

Questo è il video, e adesso Spider-Man 3 ha un (sotto) titolo ufficiale!