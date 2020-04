Spider-Man 3 con Tom Holland sarà rimandato dopo lo slittamento di Venom?

News Cinema

Guardando le date, qualcuno fa notare un improbabile accavallamento di Venom Let There Be Carnage e del terzo Spider-Man in casa Sony.

Ci sono ottime probabilità, se non la sicurezza, che il terzo Spider-Man con Tom Holland possa essere rimandato, probabilmente all'autunno 2021, se non oltre. Qualcuno ha fatto giustamente notare che la tabella di marcia della Sony Pictures si trova di fronte a un problema: vi abbiamo comunicato lo slittamento del sequel di Venom, cioè Venom: Let There Be Carnage, spostato dall'ottobre 2020 al 25 giugno 2021. Se la data prevista dalla major per Spider-Man 3 rimanesse quella del 16 luglio 2021, le due importanti uscite si ostacolerebbero a vicenda, con Venom sicuramente danneggiato dal ritorno del nostro Tessiragnatele preferito.