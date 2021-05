Spider-Man 3, ci sarà anche Emma Stone alias Gwen Stacy?

News Cinema

Se in Spider-Man: No Way Home torna Jamie Foxx alias Electro, nel delirio dello Spiderverse potrebbe tornare anche Emma Stone alias Gwen Stacy?

Con Andrew Garfield che ammette e nega la sua partecipazione a Spider-Man: No Way Home, con Jamie Foxx alias Electro già nel cast, per non parlare del Doc Ock di Alfred Molina dagli Spider-Man di Sam Raimi, non stupisce che qualcuno ipotizzi anche un'apparizione di Emma Stone alias Gwen Stacy, in questo terzo Spider-Man con Tom Holland. Sappiamo cosa state pensando: ma Gwen non era morta alla fine di Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro? Certo, ma tutto sarebbe possibile in teoria nello Spiderverse che a quanto pare travolgerà il film in uscita a Natale, quindi perché no? Se state già storcendo il naso, potete raddrizzarlo. Rispondendo alla domanda in un'intervista con MTV News, impegnata a promuovere Crudelia del quale è protagonista (già nelle sale italiane), Emma ha detto:

Ho sentito quelle voci, non so se dovrei parlare, ma no. Non sono coinvolta. Non so davvero come devi rispondere se in passato hai fatto parte del club! [ride]