Spider-Man 3: ci sarà anche Daredevil, di nuovo al cinema, interpretato da Charlie Cox

Il Daredevil della serie televisiva di Netflix dovrebbe tornare a indossare i panni del supereroe, ma questa volta per il cinema, in Spider-Man 3 che si preannuncia bello pieno di supereroi e comparsate di lusso.

Charlie Cox tornerà a indossare i panni di Daredevil, ma non per una nuova imprevista stagione della serie televisiva cancellata da Netflix nel 2018, dopo tre stagioni, ma per il cinema. Secondo Murphy’s Multiverse, l’attore tornerà come il supereroe non vedente in Spider-Man 3, che si preannuncia, dopo gli annunci degli ultimi giorni, come un affollatissimo ritrovo di supereroi Marvel, fra comparsate di lusso e ruoli più o meno piccoli. Il ritorno arriverebbe proprio appena dopo la scadenza di due anni di un veto per il ritorno di Daredevil in ogni forma, in tv o al cinema, previsto nel contratto con Netflix.

Ricapitolando, fra certezze e voci insistenti, in Spider-Man 3 ci saranno, oltre a Charlie Cox e ai padrone di casa Tom Holland come Peter Parker e Zendaya come MJ, anche gli “altri” Peter Parker, Tobey Maguire e Andrew Garfield, Kirsten Dunst (MJ), Jamie Foxx (Electro), Alfred Molina (Doctor Octopus), Emma Stone (Gwen Stacy) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange).