Spider-Man 3: arriva il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch!

Benedict Cumberbatch riprenderà il ruolo di Stephen Strange in Spider-Man 3 e sarà un personaggio molto importante per il Peter Parker di Tom Holland.

Il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch si accinge a entrare nello Spider-Verse. Di questo ci informa The Hollywood Reporter, che ci dice che in Spider-Man 3 il mitico Strange sarà per il Peter Parker di Tom Holland una sorta di mentore, proprio come lo erano stati il Tony Stark di Robert Downey Jr. e il Nick Fury di Samuel L. Jackson rispettivamente in Spider-Man: Homecoming e in Spider-Man: Far from Home.

La notizia ci riempie di gioia, innanzitutto perché in futuro vedremo più spesso Benedict Cumberbatch, che tornerà ad essere Stephen Strange nel cinecomic di Sam Raimi Doctor Strange 2: nel Multiverso della Pazzia. E poi sarà bello vedere Tom Holland duettare con lo strepitoso attore inglese. In realtà i due hanno già condiviso Avengers: Infinity War, sempre nei ruoli di Spider-Man e del Doctor Strange, ma qui sarà un'altra storia. Nessun commento arriva dalla Sony o dai Marvel Studios, che sperano ancora in un'uscita in sala di Spider-Man 3 il 17 dicembre del 2021.

Spider-Man 3: i personaggi del nuovo capitolo del franchise

Diretto da Jon Watts, regista dei due film precedenti, Spider-Man 3 vede ovviamente il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker. Ci saranno anche Marisa Tomei nel ruolo di Zia May, Zendaya nella parte di Michelle Jones, Jacob Batalon (Ned) e Tony Revolori (Flash Thompson). Una new entry è invece Jamie Foxx, che però andrà a interpretare un personaggio che Spider-Man conosce benissimo, e che detesta cordialmente. Parliamo di Electro. Ora, in un capitolo di uno degli altri franchise cinematografici con protagonista l'Uomo Ragno, l'attore aveva già interpretato il villain capace di assorbire, generare e scagliare energia elettrica. Il film era The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro. Del nuovo Electro non sappiamo molto, se non che sarà un tipaccio poco raccomandabile e che non sarà più blu.

