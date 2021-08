Spider in the Attic: se i ragni vi fanno paura, dovete vedere il trailer di questo nuovo horror

News Cinema

Alla fobia dei ragni anni fa venne dedicato addirittura un film, Aracnofobia. Spider in the Attic è un horror meno mainstream e più exploitation, ma il trailer ci mostra degli aracnidi giganti.

Avere un ragno in casa tiene lontani gli insetti molesti e secondo alcune credenze porta fortuna. Nonostante questo, la paura di questi animali è tanto diffusa che nel 1990 Frank Marshall diresse un thriller intitolato Aracnofobia. Adesso invece vi presentiamo il trailer di un horror, Spider in the Attic, molto meno raffinato e a basso budget, che nonostante le immagini (buie) potrebbe far scendere qualche brivido lungo la schiena di chi ha orrore di queste creature.

Il film, scritto da Scott Jeffrey, che l'ha anche diretto, e Rhys Waterfield, racconta la storia di una reporter in cerca di scoop, che si ricorda di uno scienziato che faceva strani esperimenti... ed è subito ragni giganti!

Il cast, a noi per lo più ignoto, è composto da Nicola Wright, Sarah Alexandra Marks, Chelsea Greenwood, Kate Sandison, Danielle Scott, Clint Gordon, Chris Cordell e Kate Milner Evans.