Spencer: una nuova foto ritrae Kristen Stewart nei panni di Lady Diana

Il film biografico di Pablo Larrain sulla Principessa Diana intitolato Spencer, mostra la seconda fotografia con Kristen Stewart nel ruolo principale.

L'atteso film biografico sulla compianta Principessa del Galles si mostra con una seconda fotografia. L'immagine ritrae l'attrice protagonista Kristen Stewart, truccata e vestita per somigliare a Lady Diana. A fine gennaio avevamo potuto dare un primo sguardo alla trasformazione dell'attrice, investita dalla luce naturale che entra nell'ambiente in cui si trova mentre lei rivolge lo sguardo all'esterno. Il nuovo scatto tenta invece di stabilire un contatto più profondo chi guarda, con gli occhi dell'attrice puntati dritti verso l'obiettivo. Potete vedere in basso entrambe le immagini.

La storia di Spencer, questo il titolo del film che è diretto da Pablo Larraín e scritto da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, si focalizza in un preciso weekend della vita di Diana, quando la principessa si trova nella tenuta di Sandringham con la famiglia reale per festeggiare il Natale. È in quel momento che Lady D matura la decisione di lasciare il marito Carlo.

L'uscita nei cinema del film è prevista per l'autunno 2021. Il cast è impreziosito dalla presenza di Sally Hawkins, Timohty Spall e Sean Harris. Non si tratta del primo film biografico di Larraín che aveva già diretto Jackie e Neruda.