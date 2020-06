Spencer: Kristen Stewart sarà la principessa Diana in un biopic di Pablo Larrain

News Cinema

Una notizia davvero intrigante per tutti i cinefili, Pablo Larrain tornerà a raccontare la storia di una donna celebre in Spencer, biopic su Lady D con protagonista Kristen Stewart.

Kristen Stewart si cimenterà in un nuovo intrigante ruolo, quello della principessa Diana, Lady D, nel film biografico Spencer, diretto da Pablo Larrain. Il regista cileno torna a raccontare la storia di una donna celebre e ferita dalla vita dopo l’apprezzato Jackie, con Natalie Portman. Il dramma di Larrain racconterà la decisione della sfortunata principessa del Galles di lasciare il principe Carlo durante delle vacanze con tutta la famiglia reale. Verrà messo in vendita per i compratori durante il market virtuale di Cannes.

Il progetto è sceneggiato da Steven Knight, mentre Spencer si concentrerà sulla decisione della principessa di porre fine al suo matrimonio con il principe Carlo nel corso di una vacanza natalizia con la famiglia reale in quel di Sandringham, residenza di campagna reale sulla costa est dell’Inghilterra.

Le riprese dovrebbero partire a inizio 2021, con Larrain che produrrà insieme al fratello Juan de Dios Larrain con la loro società Fabula. Kristen Stewart è stata recentemente impegnata nel sottomarino Underwater, nell'altro racconto biografico Seberg, visto allo scorso Festival di Venezia.