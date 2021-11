Spencer: il trailer ufficiale in italiano del film di Pablo Larrain con Kristen Stewart

News Cinema

Spencer, il film diretto da Pablo Larrain con Kristen Stewart protagonista nei panni della principessa Diana, uscirà nei cinema italiani il 20 gennaio distribuito da 01 Distribution. Ecco il trailer ufficiale in italiano del film.

Dopo la presentazione in anteprima nella selezione ufficiale della scorsa Mostra del Cinema di Venezia, arriverà nei cinema italiani il 20 gennaio 2022, distribuito da 01 Distribution, Spencer, l'atteso film diretto da Pablo Larrain e scritto da Steven Knight, che vede Kristen Stewart nei panni della principessa Diana.

Del film, un'esclusiva per l'Italia LEONE FILM GROUP in collaborazione con RAI CINEMA, è ora disponibile il trailer ufficiale in italiano, che vi mostriamo qui sotto:



Spencer: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Spencer: la trama ufficiale del film con Kristen Stewart

Lady Diana, Lady D. Un nome che è diventato un marchio e un simbolo. La storia di una principessa che era entrata nel cuore di una favola ma che l’aveva rifiutata, scegliendo di non diventare regina per non rinunciare a se stessa. Diana coraggiosa e ribelle. Diana che prende in mano il suo destino e rompe tutti gli schemi, rifiuta le liturgie soffocanti di un mondo che l’aveva imprigionata in un sogno fasullo e destruttura il mito della corona. Una donna generosa e amatissima, sofisticata e pop, coraggiosa e vulnerabile, che esce dalla corte reale ed entra nel mito per diventare icona universale ed emblema di modernità. Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo è in crisi da tempo. Malgrado le voci di presunti flirt e di un imminente divorzio, si cerca di preservare la pace in vista delle festività natalizie, tradizionalmente trascorse dai reali nella proprietà di Sandringham. Sono giorni in cui si mangia, si beve, si spara e si va a caccia. E sono i giorni cruciali della scelta non più negoziabile. Perché Diana conosce le regole del gioco ma questa volta ha deciso. Quest’anno non sarà come gli altri e niente sarà più come prima.

SPENCER immagina ciò che potrebbe essere successo in quei pochi, fatidici giorni.