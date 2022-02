Spencer: il trailer italiano ufficiale del film con Kristen Stewart nei panni di Lady D

News Cinema

L'interpretazione della ex stella di Twilight nel film, diretto dal cileno Pablo Larraín e presentato in concorso allo scorso Festival di Venezia, le è valsa una candidatura all'Oscar come miglior attrice protagonista. Spencer debutterà nei cinema italiani il prossimo 24 marzo.

Spencer. Come in Lady Diana Spencer, Principessa di Galles.

La principessa triste, la moglie (tradita) di Carlo d'Inghilterra, mamma di William e Henry, morta a 36 anni in un famigerato incidente d'auto a Parigi.

A lei il cileno Pablo Larraín ha dedicato il suo nuovo film, che è stato presentato in concorso allo scorso Festival di Venezia e debutterà, finalmente, nei cinema italiani il prossimo 24 marzo.

Spencer, appunto.

Nei panni della protagonista, Kristen Stewart, l'ex stella di Twilight, già musa di Olivier Assayas in Sils Maria e Personal Shopper, già alias di Jean Seberg in Seberg, già novella Ripley sottomarina in Underwater. Per la sua interpretazione nel film, Kristen Stewart è stata candidata, per la prima volta, al premio Oscar come miglior attrice protagonista.

Rivediamola, doppiata, nel trailer italiano ufficiale di Spencer.

Spencer: il trailer italiano ufficiale