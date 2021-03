Spencer: il film su Lady D ha trovato il suo Principe Carlo in Jack Farthing

News Cinema

Nel film di Pablo Larraín Spencer, incentrato su Lady Diana e con protagonista Kristen Stewart, il Principe Carlo sarà interpretato dall'attore inglese Jack Farthing, già visto nella serie Poldark.

Spencer, il film su Lady Diana con protagonista Kristen Stewart, ha trovato l'attore che interpreterà il Principe Carlo, che tanto fece soffrire la povera moglie tradendola con l’amore della propria vita Camilla Shand (poi Camilla Parker Bowles). L’attore si chiama Jack Farthing è nato nel 1985 ed è rigorosamente inglese. Gli appassionati di serie tv lo conoscono per il personaggio di George Warleggar in Poldark, ma nel suo curriculum ci sono anche Posh, in cui ha avuto un piccolo ruolo, e The Lost Daughter, film diretto da Maggie Gyllenhaal. Gli altri interpreti del film sono Sally Hawkins, Sean Harris e Timothy Spall.

Diretto da Pablo Larraín, che ha già trasformato Natalie Portman in Jackie Kennedy, Spencer è incentrato sul fine settimana, presso la tenuta di Sandringham, nel quale Lady D prese la decisione di lasciare il marito. Era il dicembre del 1991.

Spencer dovrebbe uscire in autunno, quindi poco dopo il 24° anniversario della morte della Principessa di Galles, avvenuta il 31 agosto del 1997.

Siamo contenti che Spencer abbia trovato il suo Principe Carlo. Per noi l'ex marito di Diana Spencer avrà sempre il volto del bravissimo Josh O'Connor, che ha vestito i suoi panni nella serie scritta da Peter Morgan The Crown. Quindi avremo bisogno di un po’ di tempo per abituarci all’idea di una faccia nuova. Vedremo dunque se Jack Farthing si dimostrerà all’altezza del compito.