Speak No Evil: recensione dello snervante horror psicologico in streaming su Prime Video

Speak No Evil è un film inesorabile.

Non c’è aggettivo migliore per definirlo, nella sua doppia accezione di spietato e ineluttabile.

Un film di fronte al quale, una volta preso il via, diventa impossibile sottrarsi a ciò che con una lenta e studiata progressione, esasperante nella sua carica ansiogena, viene imposto allo sguardo, e a ciò che fin dall’inizio sappiamo benissimo essere destinato a succedere.

Il danese Christian Tafdrup, che questo film l’ha scritto col fratello Mads, e poi lo ha diretto, sa benissimo cosa deve fare e quando, quali sono i tasti da premere per ottenere le reazioni che vuole dai suoi spettatori: inquietudine, imbarazzo, disagio, ansia, terrore. Sa bene come gestire i tempi, solo apparentemente dilatati, le immagini che sceglie di mettere nell’inquadratura, le musiche o i silenzi da far ascoltare. Sa, con una abilità un po’ sadica, e un po’ furba, quando è il caso di stringere lo stomaco di chi guarda, e quando invece mollare la presa, dare un po’ di respiro, far finta che possa esistere un’alternativa a ciò che è, invece, inesorabile.

Speak No Evil, da questo punto di vista, funziona benissimo, a a Tafdrup vanno fatti i complimenti per il meccanismo formalmente inappuntabile (o quasi: perché, prima degli ormai famigerati quindici minuti finali, per intrappolare definitivamente i loro protagonisti i fratelli Tafdrup ricorrono a una trovata di sceneggiatura un po’ banale e francamente poco realistica).





Speak No Evil, va detto, funziona benissimo anche nel suo intento dichiaratamente satirico.

Satirico nei confronti della borghesia, della cultura borghese, della ossessione per le apparenze, la forma, la buona educazione, la rispettabilità. In due sole parole, nei confronti della maschera sociale, schermo benevolo e sorridente (“sono davvero stanco di sorridere sempre”, dice a un certo punto il protagonista-vittima al protagonista-carnefice) che mettiamo su per far vedere che tutto va sempre bene. In noi e negli altri.

E invece.

E invece no. Qui, soprattutto, in questo film, non va affatto tutto bene. Non va tutto bene - ma tutto è abilmente mascherato, e lasciato sotto il tappeto - in e tra Bjørn e Louise, coppia danese in vacanza in Toscana con la figlia Agnes. E non va tutto bene, in senso diverso ma evidente, su, fin dall’inizio, in Patrick e Karin, anche loro lì col silenzioso e triste figlio Abel, uno che pure lui non sta bene per niente.

Non va affatto bene che, dopo la vacanza, e pur di evadere dalla loro stanca routine, e per non sembrare scortesi, i danesi decidano di accettare l’invito a trascorrere un weekend a casa loro degli olandesi, che conoscono a malapena, e che li accolgono in una maniera al tempo stesso affettata, ostentata nella voglia di essere ospitali, ma anche al tempo stesso spigolosa e tenebrosa.





È qui, quando si arriva in casa di Patrick e Karin - due che, si capisce subito, sono fin troppo liberi dalle convenzioni e dalle inibizioni borghesissime di Bjørn e Louise - che l’ineluttabilità di Speak No Evil inizia a svelarsi nella sua maniera più aperta e insostenibile.

Quando quelle che sembravano differenze caratteriali e culturali, modi di essere e vivere diversi, ma comunque accettabili nel nome della cortesia e del relativismo, diventano chiaramente comportamenti insostenibili, inaccettabili, perfino spaventosi. Comportamenti che, in maniera inspiegabile e imbarazzante (perché in realtà spiegabilissima), Bjørn e Louise subiranno passivamente, al punto di non sfruttare non una ma due occasioni di dire senza troppe spiegazioni arrivederci e grazie a Patrick e Karin: inquietanti ma bravissimi nell’usare gli argomenti giusti, borghesemente razionali, per mettere sotto scacco i loro ospiti.

Ecco: lo scacco.

Questo mostra, questo racconta, prima di ogni altra cosa, Christian Tafdrup in Speak No Evil: lo scacco di una cultura - che è borghese, che è occidentale, che è progressista - per la quale il rispetto di certe regole sociali, la fiducia nel prossimo e l’accettazione delle sue peculiarità, perfino quelle potenzialmente più minacciose, sono un giusto e valido imperativo morale, ma che, dice il regista, proprio per questa ossessione perbenista e buonista, rischia di finire malissimo.





C’è un che di ideologicamente inquietante, in Speak No Evil.

Un film di una cupezza e di un pessimismo quasi inauditi, sadico come certo cinema di Haneke, che mostra - da una prospettiva primariamente maschile - un personaggio che nel nome della tolleranza e della buona educazione ha perso assertività e capacità di difendere sé stesso e la sua famiglia, dominato da un altro che invece è macho e animalesco.

Un film che, in altri tempi, qualcuno non avrebbe avuto paura a definire di destra, se non fascista, nella sua messa in scena di un’alterità vista come minaccia distruttrice e mortale.

Non so dire, onestamente, se Speak No Evil sia un film di destra o meno. Non mi interessa nemmeno saperlo. So che sono rimasto turbato dalla sua efficacia ansiogena, dalla sua capacità di toccare certi nervi scoperti nel nostro mondo, e in qualche modo infastidito dall’algida e sogghignante crudeltà - psicologica, ben prima e ben più che fisica - che infligge al suo spettatore.

Penso che Speak No Evil sia un film che, con consapevolezza fin troppo evidente, ponga domande alle quali, oggi, dare una risposta non è facile, ma forse necessario.

Risposta che non sono sicuro Tafdrup ci offra in un finale ovvio, evidente e problematico.