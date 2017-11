Spawn: Todd McFarlane twitta una pagina della sceneggiatura

Si torna a parlare di Spawn, il nuovo adattamento/reboot del fumetto di Todd McFarlane che ha conosciuto una prima e insoddisfacente versione nel 1997.

A settembre l'autore aveva riacceso le speranze dei fan e adesso le rinfocola ulteriormente con un Tweet in cui si vede al pc una pagina della sceneggiatura, su cui lavora ormai da anni, e dove promette grosse novità.

Grazie alla Blumhouse si sa che il film entrerà in produzione all'inizio del 2018 e che a dirigerlo sarà lo stesso McFarlane. Nella scena verso l'inizio da lui twittata da appare il personaggio di Twitch. Tra gli attori interessati c'è anche Jamie Foxx, aspettiamo dunque a breve di vedere se le grosse novità annunciate riguardano il cast.

Lo scorso febbraio è stata invece annunciata una serie spinoff di Spawn dedicata ai detective della omicidi di New York, Sam and Twitch, scritta e diretta da Kevin Smith.

SNEAK PEEK at SPAWN MOVIE script:



Here is a tease of a (partial) early scene from the latest SPAWN Movie script. Will be getting you some big news soon!!@ImageComics #spawn pic.twitter.com/yZUWVhVqFa