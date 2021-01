Space Sweepers: il trailer del film sci-fi con i sudcoreani nello spazio in arrivo su Netflix

News Cinema

Arriverà il 5 febbraio sulla piattaforma di Netflix il primo blockbuster sudcoreano ambientato nello spazio. Il titolo internazionale è Space Sweepers e ora possiano vederne il trailer.

Con il titolo originale Seungriho, e quello internazionale più comprensibile Space Sweepers, il nuovo film disponibile dal 5 febbraio su Netflix è considerato il primo film sudcoreano d'azione ambientato nello spazio. La piattaforma streaming lo ha acquistato per i suoi abbonati dopo alcuni rinvii sull'uscita in sala in Corea del Sud dovuti alla pandemia.

Diretta da Jo Sung-hee, la storia di Space Sweepers si ambienta nel 2092. A bordo dell'astronave Victory, una delle tante incaricate del recupero dei tanti detriti che orbitano intorno alla Terra, ci sono il pilota, una ex-pirata spaziale, un ingegnere e un robot militare riprogrammato. Dopo aver di una navetta spaziale durante un inseguimento, l'equipaggio di Victory scopre una bambina di sette anni all'interno. Il team capisce lei è il robot umanoide voluto dalle Guardie Spaziali UTS, una sorta di arma di distruzione di massa. Decidono di chiedere un riscatto senza sapere, o forse sì, che si stanno imbarcando in situazione ad alto rischio.

A proposito di produzioni sudcoreane su Netflix, è di pochi mesi fa l'arrivo dell'avventuroso horror urbano #Alive che è stato parecchio tempo nella top ten della piattaforma.

Qui sotto il trailer di Space Sweepers.