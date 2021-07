Space Jam New Legends, cercasi Dwayne Johnson per Space Jam 3

News Cinema

In attesa dell'imminente Space Jam New Legends, il regista Malcolm D. Lee spiega perché Dwayne Johnson alias The Rock sarebbe una scelta perfetta come mattatore di un eventuale Space Jam 3.

Dovremo attendere ancora fino al 23 settembre per vedere Space Jam New Legends, quello Space Jam 2 con LeBron James che esce questo weekend negli States e segue le orme di Michael Jordan, insieme ai personaggi Warner. Già si pensa però a uno Space Jam 3 e il regista di quest'ultimo capitolo, Malcolm D. Lee, ha un'idea molto chiara su chi dovrebbe interpretarlo: Dwayne Johnson alias The Rock, Re Mida del boxoffice internazionale nonché tra gli influencer più pagati del mondo (questo è meno noto, ma va ricordato). Ecco le motivazioni che Lee ha espresso a Entertainment Weekly, ammesso che abbiate bisogno di motivazioni diverse da quelle che abbiamo già elecato...

Credo che ormai l'asticella sia stata alzata già molto in alto, nel primo c'era questa superstar internazionale iconica, Michael Jordan, e ora c'è un'altra superstar internazionale iconica, LeBron James, che trascende gli sport. Devi domandarti: qual è la prossima persona da gettare in quell'universo? Devi trovare un copione e una storia abbastanza buoni per non ripetere quello che è stato già fatto, ma che siano in grado di catturarne lo spirito e farlo evolvere. Con Dwayne Johnson sarebbe una cosa diversa. Non sono esattamente sicuro di quale sarebbe una sua precisa abilità da usare nella storia, potrebbe tornare al wrestling. Potrebbe essere interessante.

