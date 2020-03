Space Jam 2 non si ferma: uscita confermata nell'estate 2021, in controtendenza

News Cinema

Lebron James conferma che le riprese di Space Jam 2 sono complete: rimangono solo le animazioni, che non risentiranno dell'emergenza Coronavirus.

Mentre Hollywood ferma le sue produzioni e rivede il calendario delle uscite a causa dell'emergenza Coronavirus, è bello segnalare uno dei film che per fortuna non dovrebbe accusare il colpo, cioè Space Jam 2. La conferma è arrivata dalla sua star Lebron James, ospite del podcast Road Trippin'. Il cestista star della NBA e dei Los Angeles Lakers raccoglie nel film con Bugs Bunny e Daffy Duck l'eredità di Michael Jordan, fungendo anche da motore del progetto e coproducer. Ci dice:

L'uscita di Space Jam 2 è sempre stata collocata nell'estate 2021, diciamo che stiamo a posto. Tanto che c'è da fare ora è animazione, quindi rimanere chiusi in casa in questo caso va benissimo. Ci siamo. Come per tutte le cose nel mondo, tutto rallenta un po', ma siamo ancora nella tabella di marcia. Non vedo l'ora. Mi piacerebbe comunque che potessimo distribuirlo adesso, accidenti. Per dare alla gente qualcosa da guardare a casa loro. Ma dobbiamo aspettare il prossimo anno, la prossima estate. Ne siamo entusiasti.

Se vi sembra ovvio che Space Jam 2, diretto da Malcolm D. Lee, fosse salvo con una data d'uscita nel luglio 2021, attenzione alle tempistiche di un blockbuster medio hollywoodiano: si gira di solito sempre un anno prima dell'effettiva distribuzione. Tra postproduzioni complesse per effetti visivi e campagne di marketing, quello che vedete sullo schermo è passato dal set parecchio tempo addietro. Per Space Jam 2 i tempi sono più dilatati, perché le riprese sono avvenute ancora prima del solito, terminando in effetti nel settembre 2019. Questa specifica postproduzione dura un anno abbondante, per via, come ha spiegato James, dell'esteso lavoro di animazione necessario a portare in vita Bugs, Daffy, Taddeo, Porky, Silvestro, Titti & C. Leggi anche Space Jam 2, tutto quello che sappiamo sul ritorno di Bugs Bunny e soci