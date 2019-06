Space Jam 2: le riprese iniziano in estate, confermate star dell'NBA e WNBA, ma Steph Curry si chiama fuori

Le riprese di Space Jam 2, interpretato dalla star LeBron James dei Los Angeles Lakers insieme ai personaggi dei Looney Tunes, cominceranno quest'estate, approfittando della pausa nel campionato NBA e WNBA. Pare infatti che la Warner Bros abbia messo a segno il coinvolgimento di giocatori superstar, all'altezza del team capitanato da Michael Jordan nell'originale Space Jam del 1996.

Secondo il reporter sportivo Shams Carania, sarebbero nel team terrestre (presumibilmente contro alieni simili a quelli del primo film) Damian Lillard dei Portland Trailblazers, Anthony Davis dei New Orleans Pelicans / Los Angeles Lakes e Klay Thompson dei Golden State Warriors. Sul fronte femminile della WNBA apparirebbero Diana Taurasi delle Phoenix Mercurys e Nneka Ogwumike delle Los Angeles Sparks.

Non sarà invece della partita Steph Curry dei Golden State Warrior, ufficialmente perché oberato dagli impegni e non in grado di dedicarsi al progetto prodotto dal Ryan Coogler (Creed, Black Panther), suo amico. Pare invece che il reale problema sia legato agli sponsor, perché la saga Warner ha un accordo con la Nike, mentre Curry ha un contratto con la Under Armour.

Con Coogler alla produzione e alla sceneggiatura, il film verrà diretto da Terence Nance, che ha preso il posto di Justin Lin. L'uscita del lungometraggio è prevista negli States per il luglio del 2021.