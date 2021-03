Space Jam 2, le prime immagini del sequel!

News Cinema

Space Jam 2 con la banda Warner Bros e LeBron James si mostra in un servizio su Entertainment Weekly: Space Jam 2 - A New Legacy uscirà a luglio.

Space Jam 2 si avvicina: il sequel del grande successo Warner Bros del 1996, intitolato Space Jam: A New Legacy arriverà nelle sale americane a luglio, così Entertainment Weekly ha avuto la possibilità di mostrarne le prime immagini ufficiali, che naturalmente coinvolgono il giocatore di basket LeBron James, coproducer del film ed erede del Michael Jordan coprotagonista del capitolo precedente con Bugs Bunny. È proprio il personaggio di punta della scuderia Warner, neo-ottantenne dall'anno scorso, ad apparire in una delle foto presentate. In altre c'è anche Don Cheadle, presente nel lungometraggio nel ruolo del villain Al-G Rhythm, un'intelligenza artificiale!





Space Jam 2, di cosa parla Space Jam A New Legacy

Space Jam - A New Legacy, diretto da Malcolm D. Lee e coprodotto dal Ryan Coogler di Creed e Black Panther, ha una trama surreale. LeBron James, come Jordan nel primo film, interpreta una versione immaginaria di se stesso, alle prese con il figlio Dom sedicenne, concentrato sui computer. Un'intelligenza artificiale cattiva, appunto Al-G Rhythm, rapisce Dom nel suo mondo virtuale, chiedendo come riscatto una buona quantità dei follower di LeBron sui social. Il babbo si tuffa anche lui nella realtà alternativa del Warner 3000 Serververse (!) per salvare Dom, con l'aiuto di Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky e di tutta la banda. Naturalmente, se la giocheranno sul campo di basket (virtuale), come nello storico Space Jam. Cosa più bizzarra, LeBron attraverserà vari celebri film Warner Bros per mettere su la sua squadra improvvisata: chi raccatterà?

Space Jam: A New Legacy uscirà negli States il 16 luglio, in contemporanea streaming per un solo mese sulla piattaforma proprietaria di casa Warner, HBO Max.