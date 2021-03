Space Jam 2: ecco i character poster ufficiali!

News Cinema

In arrivo a luglio, Space Jam 2 si mostra con un bel mucchio di character poster ufficiali: c'è LeBron James, ma ci sono anche Bugs, Daffy, Lola e il resto della banda Warner.

Sono arrivati i character poster ufficiali di Space Jam 2 ("Space Jam - A New Legacy" in originale), non troppo in sordina perché il film è molto più atteso di quanto si possa pensare: negli States uscirà il 16 luglio, e speriamo tutti che la data d'uscita italiana non sia troppo diversa. Prima di lasciarvi a questi allegri ritratti, una galleria in cui l'unico essere umano è il giocatore di basket LeBron James (ironicamente solo "suggerito" nei poster), vi ricordiamo quel che si sa della trama del film di Malcolm D. Lee. Nella storia LeBron cerca di ritrovare un legame col figlio Dom sedicenne, un mago dei computer... ma non abbastanza, perché viene rapito in un mondo virtuale da Al-G Rhythm (Don Cheadle), incarnazione di un'intelligenza artificiale che vuole da LeBron un riscatto: una parte dei suoi follower sui social. Risucchiato anche lui nel Warner 3000 Serververse (!) per salvare il figlio, James decide di rilanciare con una sfida all'ultimo tiro di basket, come accadeva nel primo Space Jam, con l'aiuto di Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky e di tutto il resto della banda: ma per metterla insieme, dovrà prima attraversare i mondi di celebri film Warner Bros...

Vi lasciamo ai character poster di Space Jam 2! Leggi anche Space Jam 2, tutto quello che sappiamo sul ritorno di Bugs Bunny e soci