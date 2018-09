Space Jam 2 con LeBron James sarà prodotto da Ryan Coogler

La Warner Bros. ha scelto Ryan Coogler per produrre Space Jam 2, il quale come noto vedrà come protagonista assoluto LeBron James, star dell'NBA appena pasato ai Los Angeles Lakers. Le riprese inizieranno la prossima estate, quando il giocatore avrà terminato la stagione sportiva 2018/19.

Justin Lin, che doveva originariamente dirigere il progetto, ha lasciato il posto dietro la macchina da presa a Terence Nance (Random Acts of Flyness, The Oversimplification of Her Beauty). A quanto pare è stato lo stesso LeBron James a chiedere esplicitamente il coinvolgimento di Coogler nel progetto, affascinato dal lavoro fatto dal regista su Black Panther.



Realizzato nel 1996, il primo Space Jam vedeva come protagonista il più grande giocatore di basket della storia, Michael Jordan, e al tempo incassò quasi 100 milioni di dollari soltanto negli Stati Uniti, più di 200 in tutto il mondo. Co-protagonisti insieme alla star dei Chicago Bulls erano ovviamente tutti i personaggi dei Looney Tunes, i quali dovevano affrontare una squadra di alieni mal intenzionati in una partita intergalattica. Jordan realizzò il film nel periodo in cui si era ritirato dalla pallacanestro, salvo poi tornare nel 1996 e vincere altri tre titoli.

LeBron James ha già esordito al cinema come attore - e con discreto successo di critica - grazie a Judd Apatow e a Un disastro di ragazza, con protagonista Amy Schumer.