Space Jam 2 cita Matrix: la nonna dei Looney Tunes come Trinity in una clip di Space Jam New Legends

Arriva un altro assaggio di Space Jam: New Legends, dal 23 settembre nei cinema italiani, in cui si omaggia direttamente il film Matrix.

La degustazione di Space Jam: New Legends prosegue con nuovi assaggi. Per ingannare l'attesa dell'uscita al cinema del 16 luglio per le sale americane e del 23 settembre per le sale italiane, è stata diffusa una clip che mostra una scena del film in cui si fa omaggio e al contempo parodia di un'altra celebre property Warner Bros. Matrix è già citato in una battuta del trailer, ma in questa nuova clip vediamo la ricostruzione della sequenza in cui per la prima volta conosciamo il personaggio di Trinity. Come vediamo qui sotto, è la nonna dei Looney Tunes a sferrare il calcio volante con la rotazione dell'inquadratura, mentre Speedy Gonzales schiva i proiettili. LeBron James è Neo e accanto a lui c'è Bugs Bunny/Morpheus.

