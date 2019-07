Space Invaders al cinema: dovrebbe essere la volta buona

News Cinema

La New Line pronta a portare su grande schermo un'altra icona degli anni '80.

La New Line è di nuovo in rampa di lancio per portare al cinema Space Invaders, ennesimo recupero di un’icona anni ’80, anche se è nato nel 1978 come arcade game di Taito, presto diventato un culto assoluto che ha distratto per ore, nelle sale giochi, decine di milioni di abitanti di questo pianeta. I diritti sono in possesso da vari anni della Warner, casa madre della New Line, che ha ora incaricato Greg Russo di scrivere una sceneggiatura, dopo aver lavorato al reboot di Mortal Kombat, le cui riprese partiranno entro fine anno nel sud dell’Australia.

Non sarà certo semplice trasformare un giochino di ipnotica eleganza 2D, su un’invasione di alieni da respingere rappresentati come delle faccine imbizzarrite in caduta libera dall'alto, in una storia strutturata e adatta a questi anni. Quello che è certo, come è il caso di molti progetti di archeologia pop, è la potenza del brand, capace di evocare ricordi nostalgici in molti ultra quarantenni.

Russo è diventato una sorta di esperto in progetti di questo tipo: dopo Mortal Kombat sta anche riscrivendo il reboot di Resident Evil.