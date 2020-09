Spa Day e gli altri progetti di un’impegnatissima Eva Longoria

News Cinema

La stella del piccolo schermo Eva Longoria è ormai una produttrice affermata e ha almeno tre progetti pronti da dirigere per il cinema, uno anche interpretare, dal titolo Spa Day.

Nuovi progetti per l’ex casalinga disperata Eva Longoria, che dirigerà e sarà protagonista di una commedia d’azione, Spa Day, per la Sony Pictures. Ma non è certo l'unico suo impegno previsto a breve, visto che si tiene decisamente impegnata, la texana di Corpus Christi. Infatti ha due altri progetti in cantiere, come regista, oltre ad altri come produttrice con la sua EnbeliEVAble Entertainment. Una filmografia già bella piena, come regista di episodi di serie televisive e documentari, anche come produttrice, per Eva Longoria.

Gli altri progetti pronti al via sono: Flamin’ Hot, un biopic su una donna delle pulizie che rivoluzionò il marchio dello snack americano Cheetos, diffuso da tanti anni in ogni casa americana, a base di farina di mais al gusto di formaggio, suggerendo al boss una versione piccante, che ovviamente finì per avere un grande successo incorporato. Una storia molto in linea con il sogno americano, non proprio così di attualità da quelle parti; il secondo è una nuova versione del classico anni ’80 Dalle 9 alle 5... orario continuato, che diventerebbe per Universal 24/7.