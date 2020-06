Soul: un nuovo trailer del film Disney-Pixar per annunciare la data d'uscita americana

News Cinema

È apparso sul canale YouTube ufficiale un nuovo trailer di Soul che ne annuncia l'uscita negli States per il 20 novembre, sulle note del brano "Parting Ways" di Cody ChesnuTT.

Nel gran valzer delle nuove date d'uscita negli Stati Uniti e nel resto del mondo di film attesissimi come Tenet e Mulan, ecco arrivare tramite un nuovo trailer l'annuncio che sul territorio americano Soul, il nuovo film d'animazione della Disney-Pixar debutterà il 20 novembre prossimo. Slitterà quindi con tutta probabilità anche quella italiana, inizialmente prevista per il 16 settembre.

In questo nuovo trailer, un minuto di immagini sulle note di "Parting Ways", canzone scritta, prodotta e interpetata da Cody ChesnuTT appositamente per questo film, che è anche uno di quelli che si fregia del marchio di garanzia "Selezione Ufficiale Festival di Cannes 2020".

Soul: nuovo trailer del film d'animazione Disney-Pixar