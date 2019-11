Soul, tutto quello che sappiamo del nuovo film Pixar

News Cinema

Il Pete Docter di Up e Inside Out torna alla regia: il radar rimane acceso. Parecchio.

Da quel poco che si è saputo di Soul, nuovo film di animazione targato Pixar in uscita il 16 settembre 2020, il radar degli appassionati di cinema ha cominciato prepotentemente a emettere segnali assordanti. Dai suoi autori al taglio della storia, passando per l'atmosfera che vi si respira, Soul si preannuncia come un altro traguardo artistico della casa di Emeryville. Esaminiamo quanto sappiamo fino a questo momento del lungometraggio.

Di cosa parla Soul?

Soul è la storia di Joe Gardner, che sogna di esibirsi al The Blue Note, il più prestigioso locale jazz di New York, mentre si guadagna da vivere come insegnante di musica in una scuola media. Joe muore per una stupida fatalità, così la sua anima finisce in un aldilà particolare, il Seminario "You": lì le anime devono applicarsi e studiare, onde ottenere un diploma e la possibilità di reincarnarsi. Ma cosa avrà mai da imparare ancora Joe dalla vita? Ad accompagnarlo nel viaggio un'anima appena nata, 22.

Esiste un trailer di Soul?

Certamente, c'è un bello ed evocativo teaser trailer in italiano che vi presentiamo qui in basso!



Soul: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chi è l'autore di Soul?

Il regista è Pete Docter, celebre per i capolavori Monsters & Co, Up e Inside Out. Docter divide la mansione con il neopromosso co-regista Kemp Powers, in precedenza sceneggiatore su Star Trek: Discovery, qui al suo debutto pixariano. Il copione è firmato da Pete e Kemp insieme a Mike Jones, da un paio d'anni nel team creativo dell'azienda.

Insieme a Onward di Dan Scanlon, in uscita il 5 marzo 2020, Soul rappresenta un nuovo corso della Pixar condotta ormai proprio da Docter, che ha sostituito John Lasseter come direttore creativo. La parola d'ordine è recuperare le storie originali, mettendo da parte i sequel per qualche anno.

Chi sono i doppiatori originali di Soul?

Jamie Foxx doppia il protagonista Joe, mentre la scatenata attrice comica Tina Fey si occupa di 22. Non è la prima volta ai cartoon per Foxx: in passato aveva dato la voce a Nico in Rio e Rio 2 della Blue Sky, nonché ad altri personaggi in produzioni minori. Tina ha invece interpretato Roxanne in Megamind della DreamWorks Animation. Naturalmente nel cast vocale americano non manca il portafortuna Pixar per eccellenza: John Ratzenberger.

Chi si occupa delle musiche di Soul?

La colonna sonora ricopre inevitabilmente un ruolo di primaria importanza in Soul. La sorpresa è che Docter si è rivolto a Trent Reznor & Atticus Ross, premi Oscar per The Social Network: un netto distacco dal gusto più orchestrale delle tipiche colonne sonore del corpus pixariano. Gli stessi compositori hanno così commentato l'onore: "Ci siamo incontrati con Pete Docter e lui è proprio come speri che sia. [...] Ci è sembrato tutto molto autentico, eccitante, parecchio diverso da qualsiasi altra cosa abbiamo fatto prima, dal modo in cui lo pensano al modo in cui è realizzato. Si prendono un rischio chiamando noi, questa cosa è seducente. [...] Per noi significa uscire dalla nostra comfort zone."