Soul, Paola Cortellesi e Neri Marcorè parlano del film e del doppiaggio italiano

News Cinema

In arrivo su Disney+ il 25 dicembre, la nuova fatica Pixar ha due voci italiane di assoluto rilievo: Neri Marcorè e Paola Cortellesi, che in due video ci parlano dei temi del film e del lavoro di doppiaggio.

Soul, ultima fatica Pixar diretta dal grande Pete Docter, arriva in streaming su Disney+ il 25 dicembre per tutti gli abbonati al servizio: oggi vogliamo condividere due video backstage, interviste ai doppiatori italiani d'eccezione, Neri Marcorè e Paola Cortellesi. I due interpretano rispettivamente Joe Gardner, aspirante jazzista strappato alla vita troppo presto e deciso a tornare nel mondo dei vivi, e 22, una ribelle anima in attesa di corpo alla quale Joe si ritrova a fare da mentore. Sono proprio questi elementi a vivacizzare le due interviste che vi proponiamo. Leggi anche La nostra recensione di Soul, il nuovo film animato Pixar

Soul, Neri Marcorè sul suo doppiaggio di Joe Gardner

Attirato dal mondo della musica, che ha sempre frequentato ma che a questo punto sente vicino quanto quello della recitazione, Neri Marcorè ci racconta quanto di lui ci sia nel simpatico Joe Gardner di Soul, ma anche quanto sia importante trovare una coincidenza tra lavoro e passione.



Soul: Intervista a Neri Marcorè - HD

Soul, Paola Cortellesi sulle sfide al doppiaggio di 22