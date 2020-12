Soul, ecco qual era il finale alternativo del film Pixar [SPOILER]

News Cinema

Pete Docter e Kemp Powers, registi di Soul della Pixar, hanno rivelato in due interviste un modo alternativo in cui la storia di Joe Gardner poteva finire.

Non sappiamo se abbiate già visto Soul di casa Pixar, da Natale in streaming esclusivo su Disney+, però se l'avete fatto potreste aver probabilmente versato più di qualche lacrima nel finale del lungometraggio. Chiacchierando con USA Today e Collider, il regista Pete Docter e il coregista Kemp Powers hanno ammesso quello che è facilmente intuibile a chi abbia dimestichezza col processo creativo, specialmente quello molto collegiale dietro a un film animato: c'erano diverse idee alternative sul finale, ma una era la più ovvia. Proseguite se non avete problemi con gli spoiler.

Alla fine di Soul, il musicista Joe Gardner si rassegna a morire, però gli viene data in extremis un'altra possibilità. Naturalmente alla Pixar non manca coraggio, e l'idea che Joe rimanesse morto non è stata affatto scartata a priori, come ci conferma il regista Pete Docter.

A quel punto aveva imparato abbastanza ad apprezzare cose alle quali non dava alcun valore. Ecco perché abbiamo pensato che potesse funzionare. Era molto nobile che in un certo senso sacrificasse la sua chance di tornare indietro e le passasse a 22. Ripensandoci però gran parte del film si basava su di lui che per la prima volta realizzava: "Oh, il mio barbiere ha una vita intera di cui non so nulla! Non sapevo di poter essere onesto e sincero con mia madre!" Non consentirgli di tornare indietro ci sembrava un po' un furto ai suoi danni.

Joe al termine di Soul quindi non muore più, però secondo il coregista Kemp Powers a questo punto era importante sottolineare proprio come Joe abbracciasse quelle nuove potenzialità emotive, ecco perché hanno scelto di rimanere vaghi sul suo futuro...

Sappiamo che al pubblico piace sentirsi dire esattamente cosa succederà a un personaggio. Vogliono avere la conferma che il personaggio abbia preso la decisione "giusta". Ma nel caso di Joe, non volevamo che scegliesse. Volevamo dirvi che, indipendentemente da quello che avrebbe deciso di fare, tornare a insegnare, suonare in una band, magari conciliare le due cose, avrebbe semplicemente apprezzato di più la vita.