Soul: ecco il primo teaser trailer ufficiale del nuovo film Disney Pixar!

Pete Docter alza la posta: dopo aver raccontato il cervello e le emozioni in Inside Out, ora si cimenta con l'anima. Appuntamento al cinema fissato per il 2020.

Che la Pixar non facesse "semplici" film d'animazione lo abbiamo capito da un pezzo. Che dietro alla forza immediata delle loro storie si nascondesse sempre qualcosa di più grande e più importante, anche. Difficile, però, immaginare qualcosa di più ambizioso di Soul, il nuovo film originale targato Disney Pixar in uscita il prossimo anno, nel 2020.

Il suo regista Pete Docter, che dopo l'allontanamento di John Lasseter è sostanzialmente a capo dello studio, e che è quello che ha esordito come regista con Monsters & Co. e poi diretto Up, aveva giù raccontato qualche anno fa le dinamiche del cervello e delle emozioni in Inside Out, ma questa volta mira ancora più in alto, e mette entrambi i piedi in territori filosofici. Il suo nuovo film, come è facile immaginare dal titolo, parla appunto dell'anima, e cerca di rispondere ad alcuni dei più importanti quesiti sulla vita di ogni essere umano: "Chi siamo e perché siamo sulla Terra? Da dove nascono i nostri desideri e i nostri interessi?".

Per raccontare questa storia, Soul sceglie come protagonista Joe Gardner, insegnante di musica in una scuola media che adora il jazz e sogna la perfezione musicale, oltre che l'arrivare a suonare in un club importante e ben noto agli appassionati. Solo che, proprio quando sta per avere la sua chance, precipita dentro una grata che è stata lasciata aperta, e come risultato della caduta, la sua anima lascia il suo corpo. Ma siamo solo all'inizio, per Joe, di un viaggio che lo porterà a riflettere su quello che è davvero importante nella sua vita, e in quella di ognuno di noi.

Questo è il primo teaser trailer di Soul. E noi non vediamo già l'ora che il film arrivi nei nostri cinema.