Soul è il nuovo film originale Pixar per il 2020, dopo Onward: stop ai sequel

S'intitolerà Soul il nuovo film di animazione targato Pixar, in uscita negli States nel giugno 2020, quindi tre mesi dopo quell'Onward di Dan Scanlon, già presentatosi a noi con un trailer un paio di settimane fa. L'annuncio di Soul è stato effettuato via Twitter, con un logo e una criptica promessa: il film ci porterà "dalle strade di New York ai reami del cosmo, alla scoperta delle risposte alle più importanti domande della vita". Del lungometraggio si sa poco altro, ma quel poco entusiasma e incuriosisce: si tratta infatti della nuova fatica di Pete Docter, per intenderci l'autore di Monsters & Co., Up e Inside Out, da un annetto a questa parte anche direttore creativo della compagnia dopo l'abbandono di John Lasseter. Se c'è un regista che risulti adeguato a una premessa come quella appena descritta, è proprio Docter.

C'è di più: come ha affermato a The Hollywood Reporter lo stesso producer Mark Nielsen di Toy Story 4 un mese fa, le ultime avventure di Woody, in arrivo da noi il 26 giugno, dovrebbero essere l'ultimo sequel della casa (Disney permettendo, ci permettiamo di notare). Sarebbe proprio Docter a spingere per tornare con decisione alle radici creative dell'azienda. Se leggete la nostra recensione di Toy Story 4, capirete che siamo felici della cosa: per quanto ben fatto, il film ci ha suggerito che un cambio di pagina per la Pixar sia davvero urgente e persino richiesto emotivamente dal suo staff. Pete pare aver recepito il messaggio.

A questo punto siamo più che mai curiosi di sapere quali siano gli ulteriori tre film in gestazione, previsti per il 2021 e 2022.





One year from today, Pixar Animation Studios will take you on a journey from the streets of New York City to the cosmic realms to discover the answers to life's most important questions. Disney & Pixar's "Soul" arrives in theaters on June 19, 2020. pic.twitter.com/D3VP8Tw4RM — Pixar (@Pixar) 19 giugno 2019