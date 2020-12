Soul della Pixar: il brano originale di Stefano Bollani e le musiche di Trent Reznor e Atticus Ross

News Cinema

Soul della Pixar è in arrivo il 25 dicembre su Disney+, ecco una videointervista a Stefano Bollani, autore di un brano originale per i titoli di coda, e qualche curiosità sulla colonna sonora di Trent Renor e Atticus Ross.

Il 25 dicembre arriva su Disney+ il film di animazione Soul, l'ultima fatica della Pixar diretta dal grande Pete Docter: nella versione italiana, sui titoli di coda c'è un brano originale di Stefano Bollani, "Villa Incognita", una fantasia jazz che ben s'intona col tema e con lo spirito del lungometraggio. In questo video, Stefano ci fa assaggiare un passaggio del pezzo, spiegandoci perché si sia sentito in sintonia col materiale di Soul, in particolare con l'idea di una "bolla" affine alla meditazione, che la musica crea intorno a lui e a chiunque l'abbracci. Rimanete con noi dopo il video, per alcune curiosità sulla colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross! Guarda anche Soul, Paola Cortellesi e Neri Marcorè parlano del film e del doppiaggio italiano Soul: Stefano Bollani è autore e interprete del brano dei titoli di coda nella versione italiana di Soul

Soul, la prima volta della Pixar con le musiche di Trent Reznor e Atticus Ross