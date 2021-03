Soul, dal 31 marzo in Blu-ray anche Steelbook, per chi non ha Disney+

News Cinema

Pubblicato finora solo in streaming su Disney+, il neovincitore del Golden Globe come miglior film di animazione, Soul della Pixar, arriva in formato fisico alla fine di marzo.

Soul di casa Pixar, da poco vincitore di due Golden Globe per il miglior film di animazione e per le migliori musiche, a questo punto probabile premio Oscar, arriva in Blu-ray (anche Steelbook) e dvd a partire dal 31 marzo 2021. Finora il nuovo lungometraggio di Pete Docter, creatore di Monsters & Co, Up e Inside Out, aveva visto la luce solo in streaming su Disney+ per tutti gli abbonati, nel nostro paese purtroppo saltando l'uscita cinematografica per le ragioni che tutti conosciamo. L'edizione fisica di Soul non si farà mancare diversi contenuti extra, che andiamo a esaminare. Ricordiamo che Soul è la toccante storia di Joe Gardner, musicista che finisce nell'aldilà proprio alla vigilia di un'importante svolta professionale: cercherà di tornare tra i vivi, spacciandosi per mentore dell'anima 22, che invece deve fare il suo debutto qui tra noi... Acquista su Amazon Soul in Steelbook Blu-ray Acquista su Amazon Soul in Blu-ray Soul: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Soul, gli extra su Blu-ray per il film Pixar - Disney

I contenuti speciali della versione Blu-ray di Soul saranno divisi tra il primo e il secondo disco, presente però solo in edizione Steelbook. Sul Disco 1, quello del film, sarà possibile guardare Soul col commento audio dei registi Pete Docter e Kemp Powers, nonché della producer Dana Murray. Sempre sul primo disco sono contenute due featurette "Non un qualsiasi Joe" sulla creazione del protagonista, primo afroamericano in un film Pixar, e "Caramella astrale", un focus sulle innovative tecniche utilizzate per creare le varie ambientazioni del lungometraggio.

Nel disco Bonus nella versione Steelbook si potranno ammirare anche trailer vari, sei scene eliminate con relativo commento del team, nonché backstage dedicati alle complesse tematiche della storia, alla musica che caratterizza il film (jazz, ma non solo!), un focus sull'impresa di terminare il film in piena pandemia e infine una featurette, "I grandi del jazz", dove diversi celebri musicisti ragionano sulla loro arte.