Soul arriverà direttamente su Disney Plus, senza passare per le sale

News Cinema

Un’altra notizia dolorosa, anche se non inattesa, per le sale cinematografiche, già in crisi per la pandemia e la mancanza di prodotto di qualità. Soul della Pixar salterà la sala per uscire direttamente su Disney Plus, anche in Italia.

Era nell’aria, ma rimane un brutto colpo per gli esercenti in difficoltà, in tutto il mondo, per il rinvio di tante uscite di qualità. Soul, il nuovo atteso gioiello della Pixar, salterà l’uscita nelle sale per finire direttamente sul servizio streaming Disney Plus proprio il giorno di Natale, il 25 dicembre 2020. Solo nei paesi in cui la piattaforma non è attiva, sostanzialmente in Cina, arriverà in sala. Quindi anche da noi aspettiamoci la possibilità di passare le vacanze di fine anno con Soul visibile con tutta la famiglia, ma a casa. Al contrario del costo aggiuntivo per vedere Mulan, in questo caso dovrebbe essere disponibile senza alcun sovrapprezzo rispetto al normale abbonamento a Disney Plus.

Previsto inizialmente per giugno, poi rinviato a fine novembre, Soul, diretto da Pete Docter, verrà presentato il prossimo 15 ottobre come film d’apertura della 15° Festa del Cinema di Roma, dove il regista incontrerà il pubblico e otterrà un premio alla carriera, a nome di tutta la Pixar, che dirige creativamente.

“Siamo elettrizzati per la possibilità di condividere lo spettacolare e toccante film Pixar, Soul, con il pubblico direttamente su Disney Plus, a dicembre”, ha dichiarato il CEO della Walt Disney Company, Bob Chapek. “Un nuovo film originale della Pixar è sempre un’occasione speciale, e questa storia veramente commovente e divertente sulla connessione umana e il trovare il proprio posto nel mondo sarà una delizia per le famiglie, che potranno goderselo insieme nel periodo delle feste”.

Leggi anche Jurassic World Dominion, uscita rinviata