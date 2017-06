Sotto le stelle dell'Austria: da domani al 12 luglio la quinta edizione della rassegna cinematografica a ingresso libero

Divenuto uno degli appuntamenti dell'estate romana più amati dai cinefili, SOTTO LE STELLE DELL'AUSTRIA festeggia quest'anno la sua quinta edizione, continuando a proporre al pubblico alcuni dei titoli migliori del cinema austriaco contemporaneo presso gli splendidi giardini del Forum Austriaco di Cultura di Roma (Viale Bruno Buozzi 113), come sempre a ingresso gratuito. Il programma di questa edizione (in programma dal 27 giugno al 12 luglio) si presenta in nome della trasgressione, fatto di storie fuori dal comune e di persone che nel bene o nel male hanno sfidato le regole, come dimostra il film che inaugurerà la rassegna martedì 27 giugno alle 20.30, Egon Schiele: Tod und Mädchen (Egon Schiele: la Morte e la Fanciulla): questo biopic sensazionale dedicato a uno degli artisti più controversi del Novecento sarà introdotto al pubblico dal regista Dieter Berner e dalla sceneggiatrice Hilde Berger, che hanno saputo raccontare come pochi altri luci e ombre della carriera e della vita di Schiele. Emblema stesso della trasgressione e della provocazione, anche il cinema di Ulrich Seidl torna protagonista con l’anteprima del suo acclamato e scioccante Safari (martedì 4 luglio), documentario sugli europei in cerca di emozioni forti nell’Africa della caccia grossa.



Un’altra figura decisamente controcorrente è quella dello scrittore Stefan Zweig, a cui è dedicato lo splendido Vor der Morgenröte (mercoledì 12 luglio), candidato austriaco all’Oscar e grande successo internazionale, ma è tutta la storia del ventesimo secolo, con i suoi segreti inconfessabili, a rivivere (letteralmente) nell’irresistibile commedia grottesca Die Nacht der 1000 Stunden, di Virgil Widrich (martedì 11 luglio). La trasgressione torna anche nelle vicende quotidiane delle studentesse di Siebzehn (Diciassette anni, mercoledì 28 giugno), opera prima della giovanissima Monja Art incentrata sulle scoperte sessuali di un gruppo di ragazze della provincia austriaca, accolta con scalpore e già premiata con il prestigioso Max Ophüls Award, nonché negli intrecci sentimentali di Liebe möglicherweise (mercoledì 5 luglio), in cui la prima vittima dell’amore è quella sicurezza borghese a cui è impossibile non rinunciare per inseguire la felicità.

Per maggiori informazioni sul programma vi rimandiamo al sito ufficiale: www.austriacult.roma.it