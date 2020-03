Sotto il cielo delle Hawaii: il film da vedere e commentare stasera con SimulWatch

News Cinema

L'ultimo film diretto da Cameron Crowe, ingiustamente bastonato dalla critica al momento dell'uscita.

La visione condivisa del giorno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente negli store online, è quella di Sotto il cielo delle Hawaii.

L'appuntamento per vedere tutti insieme il film e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi lunedì 16 marzo alle ore 21.

Scritto e diretto da Cameron Crowe, e interpretato da Emma Stone, Bradley Cooper, Rachel McAdams, Jay Baruchel, Bill Murray, John Krasinski, Alec Baldwin, Danny McBride e altri ancora, Sotto il cielo delle Hawaii è un'originale commedia romantica ambientata in uno dei luoghi più belli del mondo, che vede Cooper nei panni di un uomo alle prese con il lancio di un satellite spaziale, con una ex fidanzata ingombrante (McAdams) e con una nuova fiamma assai peperina (Stone).



Sotto il cielo delle Hawaii: Il trailer italiano del film - HD

Tutti le visioni condivise di SimulWatch della settimana Leggi anche

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.