Sorvegliato speciale: curiosità sul film con Sylvester Stallone a 30 anni dall'uscita in sala

News Cinema

Sylvester Stallone ha interpretato spesso personaggi che si sono ritrovati imprigionati in carcere. Una di queste interpretazioni è quella di Sorvegliato speciale del 1989.

Con il preciso obiettivo di ricreare il clima del genere carcerario degli anni 70 di Fuga da Alcatraz, ovviamente un po' più crudo e violento, il film Sorvegliato speciale usciva al cinema nel 1989. Sylvester Stallone interpreta Frank Leone, un meccanico che sta scontando una pena leggera per aver difeso un suo collega da un'aggressione di alcuni delinquenti. Quando chiede un permesso per uscire e andare a trovare il suo amico in fin di vita, il direttore del carcere Drumgoole interpretato dal grande Donald Sutherland, glielo nega. Frank cerca di evadere ma, scoperto, viene immediatamente rinchiuso. La stampa accusa Drumgoole di essere senza pietà e lui punisce Leone spostandolo nel penitenziario di Gateway, dove la sua vita diventa un incubo.

Sorvegliato speciale: 10 curiosità sul film con Sylvester Stallone