Sorry to Bother You è il nuovo Scappa - Get Out? Guarda il trailer del film con Lakeith Stanfield presentato al Sundance

È stato presentato in gennaio al Sundance, dove è stato accolto con entusiasmo e definito come folle e fuori di testa, pieno di momenti - per dirla con il gergo di internet - in puro stile WTF.

Si chiama Sorry to Bother You, che vuol dire "Perdoni se la disturbo", e vede il Lakeith Stanfield della serie tv Atlanta interpretare un impiegato di telemarketing che scopre di avere la capacità di parlare come un uomo bianco, e che usando questo potere diventa uno dei migliori venditori della sua compagnia, irritando così la fidanzata militante (Tessa Thompson) e arrivando così ad avere a che fare con l'amministratore delegato della società, un cocainomane con oscuri segreti interpretato da Armie Hammer. Ah, e la "voce da bianco", nel film, è quella di David Cross.

Scritto e diretto dall'esordiente Boots Riley, Sorry to Bother You è un film che quindi s'inserisce nel solco di Scappa - Get Out, e si proponendo ragionamenti sullo stato delle cose, dal punto di vista razziale ed economico-finanziario, attraverso uno stile originale, brillante e creativo.

Siete curiosi? Anche noi. E lo sarete ancora di più dopo aver visto il primo trailer di questo film, che è prodotto dalla Annapurna Pictures di Megan Ellison e che debutterà nei cinema americani il 6 luglio di quest'anno.

Sorry to Bother You: Il trailer del film - HD