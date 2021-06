Sorpresa! Altre foto dal set di Knives Out 2 rivelano che c'è anche Ethan Hawke

News Cinema

I soliti fotoreporter spia dal set greco di Knives Out 2, sequel di Cena con delitto, hanno colto la presenza di Ethan Hawke, fino ad ora non dichiarato nel cast.

Il set di Knives Out 2, le cui riprese sono partite da appena un paio di giorni in Grecia, rischia di essere il più paparazzato di sempre dai fan, anche perché non si tratta di un progetto ultrasegreto e protetto come sono ad esempio i cinecomic. Nelle nuove foto pubblicate su internet e di varia provenienza, a sorpresa, è spuntato anche un irriconoscibile Ethan Hawke con tanto di codino e una bizzarra pistola. A sorpresa perché l'attore non era annunciato nel cast ufficiale del film.

Lo vedete qua sotto, assieme ad altri protagonisti del film come Dave Bautista, Leslie Odom Jr., Madelyne Cline e Janelle Monàe (che il Daily Mail a quanto pare ha confuso con Jada Pinkett Smith...). Il film lo vedremo invece l'anno prossimo su Netflix e speriamo che sia altrettanto godibile del capostipite, Cena con delitto.

