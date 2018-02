Sophie Turner ha un passato oscuro in Josie, ecco il trailer

Sophie Turner, meglio nota come Sansa Stark nel Trono di Spade e Jean Grey anche nell'imminente X-Men: Dark Phoenix, è la protagonista del thriller Josie, di cui vi mostriamo il trailer. Il film di Eric England sarà distribuito negli States dal 16 marzo, in uscita limitata e on demand, quindi è probabile che arrivi da noi in questa forma.

La sceneggiatura di Anthony Ragone II era nella black list dei migliori copioni mai realizzati sin dal 2004, e il progetto ha tentato più volte di decollare con protagonisti diversi, Shea Whigham e Anya-Taylor Jones. L'arrivo di Sophie ha smosso la situazione.

La storia racconta di Josie, una ragazza misteriosa che approda nella cittadina sonnecchiosa di Huntsville. Mentre tutti parlano di lei, Josie lega con il solitario Hank (Dylan McDermott) e con un giovane sbandato, ma le sue vere intenzioni si riveleranno presto. C'è qualcosa di macabro nel suo passato...



Josie: Il trailer del film - HD