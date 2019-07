Sophia Loren torna al cinema con La vita davanti a sé, diretta dal figlio Marco Ponti

News Cinema

Al cinema l'avevamo vista l'ultima volta in Nine, accanto a Daniel Day-Lewis.

A dieci anni dal suo cammeo in Nine di Rob Marshall, Sophia Loren è tornata a recitare da protagonista assoluta in La vita davanti a sé, le cui riprese sono appena iniziate. A dirigerla suo figlio Marco Ponti. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo La vie devant soi, pubblicato dallo scrittore francese Romain Gary nel 1975. Al centro della storia Madame Rosa, donna sopravvissuta all’orrore dei campi di concentramento nazisti che stringe un legame molto forte con Momo, un bambino senegalese di dodici anni.

Dallo stesso testo nel 1977 è stato realizzato un adattamento con protagonista l’altra leggenda Simone Signoret. Il film diretto da Moshé Mizrahi vinse l’Oscar come miglior film straniero. Marco Ponti ha comunque dichiarato che il suo film sarà una versione diversa – probabilmente aggiornata ai problemi del nostro presente? – del romanzo di Gary. Oltre a Sophia Loren il cast de La vita davanti a sé comprende anche Renato Carpentieri e Babak Karimi.

Vincitrice dell’Oscar come miglior attrice protagonista grazie a La ciociara di Vittorio de Sica – soltanto lei e Anna Magnani sono riuscite a ottenere la statuetta nella storia del cinema italiano – Sophia Loren nel corso della sua straordinaria carriera oltre al già citato De Sica è stata diretta da maestri del cinema del calibro di Charlie Chaplin, Robert Altman, Arthur Hiller, Ettore Scola, Anthony Mann, Stanley Donen. Tra gli attori con cui ha recitato troviamo Jack Lemmon, Walter Matthau, Marlon Brando, Charlton Heston, Anthony Perkins, Alec Guinness, Gregory Peck e ovviamente Marcello Mastroianni, con cui ha formato la coppia probabilmente più amata e ammirata del nostro cinema.