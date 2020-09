Sophia Loren punta alla corsa agli Oscar per La vita davanti a sé, a novembre su Netflix

News Cinema

Sarà una stagione dei premi particolarmente piena di interpretazioni femminili di livello, ora ambisce a far parte della sfida anche Sophia Loren, che due oscar li ha già vinti, per La vita davanti a sé, a novembre previsto su Netflix.

Un ritorno dopo molti anni nel giro del cinema che conta, per Sophia Loren. Almeno queste sono le speranze di Netflix, che ha piazzato in uscita il 13 novembre sulla sua piattaforma La vita davanti a sé, puntando a farlo partecipare alla corsa pazza, quest’anno ancora di più, della stagione dei premi. Possibile che la Loren abbia chance di rientrare fra le papabili per una nomination come miglior attrice? L’annata non è certo senza rivali di grande peso, come dimostrato dal Festival di Venezia, che ha presentato molte performance femminili di grande livello.

L’attrice italiana è sicuramente molto amata dall’Academy fin dagli anni d’oro del cinema italiano. Ha già vinto un oscar come miglior attrice per La ciociara, il primo per un’interprete in un film non in lingua inglese, oltre a quello onorario alla carriera nel 1991. Il suo ritorno in La vita davanti a sé, produzione in italiano diretta dal figlio Edoardo Ponti che l’ha anche sceneggiata insieme a Ugo Chiti, la vede nei panni di Madame Rosa, un’ebrea sopravvissuta all’Olocausto che riesce a mantenersi a stento insieme ai figli di prostitute in passato sue colleghe. Tra questi un dodicenne orfano senegalese, Momo, che instaurerà un rapporto speciale con la donna

Si tratta di un adattamento del romanzo La vita davanti a sé di Romain Gary, premio Goncourt nel 1975 e già portato sul grande schermo due anni dopo in un film vincitore dell’oscar per il miglior film straniero, con Simone Signoret nei panni della signora Rosa.

Appuntamento il prossimo 13 novembre su Netflix, con Sophia Loren e La vita davanti a sé.