Sophia Loren: "Cary Grant non mi ha mai chiesto di sposarlo"

L'86enne attrice Sophia Loren sfata una credenza popolare dicendo che Cary Grant, con cui ebbe una passionale storia d'amore, non le ha mai chiesto di sposarlo.

Non è transitata sotto segreto la notizia della passione che travolse Sophia Loren e Cary Grant sul set di Orgoglio e passione. Era il 1956 e l'impontente produzione del film si era accomodata in Spagna per le numerose settimane di riprese, a quanto pare particolarmente sofferte da Frank Sinatra che non rese la vita facile al regista Stanley Kramer.

Gli altri due protagonisti del film, invece, erano presi uno dall'altra e probabilmente nemmeno si accorsero delle difficoltà produttive. Sophia Loren aveva 22 anni ed era al suo primo film americano, Cary Grant era una star di Hollywood e di anni ne aveva 52. L'attore non seppe resistere al fascino mediterraneo della giovane italiana, nonostante fosse sposato con la terza moglie Betsy Drake.

La passione fulminea per la Loren si era trasformata rapidamente in un sincero sentimento. Da vero gentleman britannico qual era, Grant la corteggiava facendole recapitare nella sua camera d'albergo un mazzo di rose ogni sera. "Era un uomo molto bello, un attore fantastico" racconta la Loren in una recente intervista con il magazine britannico Radio Times, "ma non mi chiese mai di sposarlo" contrariamente alla credenza popolare perdurata fino ad oggi. Grant e la Loren entrarono in confidenza, si innamorarono profondamente l'uno dell'altra e il loro rapporto avrebbe potuto cementarsi se non ci fosse stata una tale distanza anagrafica e se Sophia non avesse già messo in conto il matrimonio con Carlo Ponti.

L'attore inglese fece in modo di garantire il ruolo di protagonista femminile alla Loren anche sul suo film successivo, Un marito per Cinzia, nel tentativo di recuperare la storia d'amore interrotta, ma Sophia aveva ormai preso la sua decisione e il 17 settembre 1957 sposò Ponti per procura (ovvero senza che i due fossero presenti entrambi alla cerimonia). Sophia lasciò così prevalere il rassicurante senso di famiglia che già aveva con colui che l'aveva scoperta e lanciata nel mondo del cinema, un signore di comunque 22 anni più vecchio di lei, con cui resterà sposata fino alla di lui morte nel 2007.

Cary Grant e Sophia Loren rimasero in contatto, scrivendosi tenere lettere di reciproco augurio di "buona vita". Nell'intervista la Loren dice non avere mai avuto rimpianti, ma "nella vita passi attraverso così tante esperienze che è difficile pensare di non averne". "Ho sempre avuto tutto ciò che ho desiderato" continua l'attrice 86enne, "ossia una meravigliosa famiglia con bellissimi bambini e bellissimi nipotini. L'unica cosa che rimpiango un po' è di non essermi sposata in un abito bianco. Sarebbe stato il sogno della mia vita che ancora mi porto dentro".

Orgoglio e passione: la trama del film che innescò l'amore tra Cary Grant e Sophia Loren

In Spagna, nel 1810, le truppe spagnole sono costrette a ritirarsi di fronte all'avanzata dei soldati francesi, ma la loro fuga è ostacolata da un pesante cannone che sono costretti ad abbandonare. I francesi iniziano la ricerca di quest'arma poderosa ma, intanto, anche gli inglesi vorrebbero impossessarsene e così inviano sul posto il capitano Anthony Trumbull, ufficiale della Marina. L'unico in grado di aiutare Anthony è Miguel, il capo dei guerriglieri, che gli propone un patto: lo aiuterà a far uscire il cannone dai confini spagnoli se prima potrà usarlo per aprire una breccia nelle mura di Avila servendo così la causa della rivoluzione. Anthony e Miguel iniziano una marcia difficile e pericolosa verso Avila. Quando però Juana, la fidanzata di Miguel, si innamora di Anthony, la gelosia prende il sopravvento. Qui sotto il trailer in lingua originale di Orgoglio e passione.