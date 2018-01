Sono tornato: il trailer della commedia con Massimo Popolizio nei panni di un Mussolini redivivo

Sono tornato, rivisitazione di Lui è tornato firmata da Luca Miniero, si mostra in un primo trailer. La storia prevede che uno stranito Benito Mussolini (Massimo Popolizio) si materializzi a Piazza Vittorio, oggi. Disorientato dalla modernità, ignorato e trattato come uno strambo, viene intercettato dal giornalista Andrea (Frank Matano), convinto che si tratti di un attore. Fiutando l'occasione per attirare l'attenzione delle masse, Andrea cerca di portare in tv Mussolini...

La sceneggiatura è firmata da Luca Miniero e Nicola Guaglianone, l'uscita è prevista per il 1° febbraio 2018.

Ecco il trailer ufficiale di Sono tornato:





La trama ufficiale del film Sono tornato:

Roma. Giorni nostri. Dopo 80 anni dalla sua scomparsa Benito Mussolini è di nuovo tra noi. La guerra è finita, la sua Claretta non c’è più e tutto sembra cambiato. All’apparenza. Il suo ritorno viene casualmente filmato da Andrea Canaletti, un giovane documentarista con grandi aspirazioni ma pochi, pochissimi successi. Credendolo un comico, Canaletti decide di renderlo protagonista di un documentario che finalmente lo consacrerà al mondo del cinema. I due iniziano così una surreale convivenza, che tra viaggi per l’Italia, ospitate tv e curiosi momenti di confronto con gli italiani di oggi, porta il Duce a farsi conoscere e riconoscere sempre di più, al punto tale da diventare il protagonista di un show in tv e di mettersi in testa di poter riconquistare il paese...